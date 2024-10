Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberachern - Pedelec gestohlen

Zeugenaufruf

Oberachern (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag wurde offenbar zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr ein Pedelec in der Ortenauerstraße entwendet. Das Pedelec soll zur Tatzeit an einem Fahrradständer eines dortigen Supermarktes gesichert gewesen sein. Der Sachwert des schwarzen Pedelecs der Marke KTM Cento 10 beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Weiter befinden sich zwei Satteltaschen sowie ein Fahrradkorb an dem Fahrrad. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Täter wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07802 7026-0 bei den Beamten des Polizeipostens Oberkirch zu melden.

/si

