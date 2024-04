Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Stürmischer Abend bei der Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)

(SK)Am 15.04.2024 gegen 17:56 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle Ludwigshafen, aufgrund des Unwetters, in kurzer Zeit ca. 360 Notrufe ein. Daraus resultierten im Stadtgebiet Ludwigshafen 80 Einsätze. Bei den Einsätzen handelte es sich um umgestürzte Bäume auf die Fahrbahn, auf Fahrzeugen oder auf Stromleitungen. Auch lose Dachziegel und umherfliegende Folien sowie umgestürzte Bauzäune waren unter den Einsätzen. Kurios war auch ein Wäscheständer, welcher in einem Baum in etwa 25 Metern Höhe hing. Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 23:10 Uhr waren alle Unwetter-Einsätze abgearbeitet.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften, sowie die Freiwilligen Feuerwehr Oppau, Maudach und Ruchheim mit 8 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften.

Die Aufräumarbeiten werden morgen durch den städtischen Grünbetrieb fortgeführt.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell