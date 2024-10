Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33 - Kollidiert - Nachtragsmeldung-

Neben einem schwerverletzten Motorradfahrer brachte der Unfall am Donnerstagmittag auf der B33 in Fahrtrichtung Offenburg größere Verkehrsbehinderungen und Stauungen mit sich. Die Abschlepp- und Säuberungsmaßnahmen sind nun abgeschlossen und die Bundesstraße ist seit 15:35 Uhr wieder komplett freigegeben. Bereits gegen 14:45 Uhr wurde der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Sachschaden an der Honda des 41-jährigen Zweiradfahrers und an dem beteiligten Renault Megane wird von den Beamten der Verkehrspolizei Offenburg auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Pressemeldung vom 17.10.2024, 13:53 Uhr

POL-OG: Offenburg, B33 - Kollidiert

Offenburg Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmittag auf der B33 kurz vor Offenburg ist die Bundesstraße aktuell voll gesperrt. Laut ersten Zeugenaussagen soll es kurz vor 13 Uhr im Zuge eines Fahrstreifenwechsels eines Motorradfahrers zur Kollision mit einem Pkw gekommen sein. Der Zweiradlenker kam hierbei zu Fall und wurde schwer verletzt. Alarmierte Helfer des Rettungsdienstes brachten in zwischenzeitlich in ein örtliches Krankenhaus. Die Beamten der Verkehrspolizei kümmern sich um die Unfallaufnahme.

