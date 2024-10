Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mit Messer verletzt

Bühl (ots)

Für einen Polizeieinsatz im Stadtgarten hat am Mittwochabend ein 27-Jähriger Mann in mutmaßlich psychischem Ausnahmezustand gesorgt. Kurz vor 23 Uhr soll der Mann aus heiterem Himmel einen 25-Jährigen angegriffen haben, der sich auf dem Nachhauseweg befand. Der Angreifer soll ersten Erkenntnisse zur Folge unvermittelt aus einem Gebüsch hervorgesprungen sein und den Mann mit einem Messer attackiert haben. Durch Ausweichen und Verteidigungshandlungen des Opfers, konnten schwerere Verletzungen verhindert werden, die dennoch ambulant in einer Klinik behandelt werden mussten. Im Zuge umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Angreifer zunächst nicht angetroffen werden. Nach einem Hinweise etwa zwei Stunden später gelang es jedoch Beamten des Polizeireviers Bühl, den 27-Jährigen im Bereich der Prälat-Fischer-Straße zu überwältigen und ihn festzunehmen. Hierbei wurde ein weiteres Messer bei dem Mann aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige in eine Spezialklinik eingeliefert. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

/si

