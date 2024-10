Offenburg (ots) - Ein angeblicher Handwerker begab sich am Dienstag zum Haus einer Seniorin in Baden-Baden und erklärte, dass er bei Arbeiten am Nachbarhaus festgestellt habe, dass sich ein Ziegel auf dem Dach der Seniorin gelöst habe und nun in der Regenrinne liegen würde. Kurze Zeit später erschien der vermeintliche "Chef" des Arbeitstrupps und begutachtete mit der Frau den angeblichen Schaden auf dem Dachboden. ...

