POL-KS: Trickdiebe bestehlen Senioren in Oberzwehren mit Zetteltrick: Hinweise auf Täterin und mutmaßlichen Komplizen erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Das Opfer von Trickdieben wurde bereits zu Beginn der Woche ein hochbetagtes Seniorenpaar aus dem Kasseler Stadtteil Oberzwehren, wie der Polizei am heutigen Donnerstag bekannt wurde. Eine bislang unbekannte Täterin hatte sich am Montag gegen 10:40 Uhr unter dem Vorwand, einen Zettel zum Aufschreiben einer Nachricht für einen Nachbarn zu benötigen, Zutritt zur Wohnung der hilfsbereiten Rentner in einem Mehrfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße verschafft. In der Küche lenkte die Täterin das Ehepaar über einen längeren Zeitraum geschickt ab, während sich vermutlich ein Komplize in die Wohnung schlich und die anderen Räume nach Wertsachen durchsuchte. Die Täter erbeuteten eine größere Summe Bargeld und flüchteten anschließend aus dem Haus. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und bitte um Hinweise auf die Täter.

Die Frau, die angeblich den Zettel benötigte und das Ehepaar ablenkte, kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 40 bis 50 Jahre alt, etwa 170 cm groß, dickliche Statur mit kräftigen Waden, rundes Gesicht, nach hinten gekämmte dunkelblonde Haare, trug beigen Mantel, sprach Deutsch ohne Akzent.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachtteil älterer Menschen zuständig ist, geführt. Zeugen, die am Montagvormittag in der Carlo-Mierendorff-Straße, nahe der Heinrich-Plett-Straße, verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Trickdiebin und mögliche Komplizen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

