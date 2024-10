Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Zeugen gesucht

Baden-Baden, A5 (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, auf der Autobahn A5 in nördliche Richtung zwischen der Tank- und Rastanlage Baden-Baden und der Anschlussstelle Rastatt-Süd. Aufgrund einer Staubildung bremste ein 58-jähriger Mercedes-Vito-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt auf dem linken Fahrstreifen ab. Ein 21-jähriger Kleintransporter-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Vito auf. Im Anschluss prallte ein 47-jähriger Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug ebenfalls in die Unfallstelle. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07223 80847-0 beim Verkehrsdienst in Bühl zu melden. /vo

