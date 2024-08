Polizei Mettmann

POL-ME: Großbrand in Gewerbegebiet - die Polizei bittet um Hinweise - Ratingen - 2408002

Mettmann (ots)

Am Mittwochmittag, 31. Juli 2024, kam es in einem Ratinger Gewerbegebiet zu einem Brandausbruch in einem Gebäude- und Hallenkomplex. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits in ihrer eigener Pressemitteilung berichtet hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5834811), wurden Feuerwehr und Polizei gegen 14:15 Uhr zu einem Brandausbruch an der Straße "Am Westbahnhof" alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des aus mehreren Gewerbebetrieben bestehenden Komplexes bereits in Vollbrand. Durch die schnellen und umfangreichen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf eine benachbarte Papierfabrik ausbreitete. Trotzdem wurden Gebäude, Hallen und eine Autowerkstatt stark beschädigt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Im Rahmen des Einsatzes wurde die Straße "Am Westbahnhof", die Kaiserswerther Straße und die Süd-Dakota-Brücke gesperrt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zum Brandgeschehen ein. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im Millionenbereich.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

