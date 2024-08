Polizei Mettmann

POL-ME: Unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen: 105 waren zu schnell unterwegs - Velbert - 2408004

Mettmann (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann führte am Mittwoch, 31. Juli 2024, unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen in Velbert durch und stellte 105 Verstöße fest.

Die Expertinnen und Experten aus dem Bereich "Verkehr" postierten sich hierzu von 8 bis 13:30 Uhr auf der Siebeneicker Straße in Velbert, wo eine zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h erlaubt ist. In dem Kontrollzeitraum fuhren 1.752 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei. Bei 105 Verkehrsteilnehmenden stellten die Einsatzkräfte Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

Als unrühmlicher "Tagesschnellster" raste der Fahrer eines Mercedes Sprinter an der Messstelle vorbei und wurde mit 98 km/h "geblitzt". Nach dem Toleranzabzug von 3 km/h überschritt er die zulässige Geschwindigkeit noch mit 45 km/h, weshalb er mindestens ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro zahlen muss, mindestens zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und mindestens ein einmonatiges Fahrverbot erhält.

Insgesamt wurden bei der Kontrolle 97 Verwarngelder ausgesprochen und 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Hinweis

In den vergangenen Jahren hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann wöchentlich die Standorte ihrer Geschwindigkeitskontrollstellen im Voraus veröffentlicht. Anfang des Jahres hat die Polizei ihre Strategie jedoch umgestellt - im Sinne der Verkehrsstrategie #LEBEN sollen Geschwindigkeitskontrollen nur noch unangekündigt erfolgen. Hiermit soll das Ziel, den Kontrolldruck auf Temposünderinnern und -sünder zu erhöhen, verfolgt werden.

Regelmäßig wird die Kreispolizeibehörde Mettmann über die Ergebnisse einzelner Kontrollstellen ausgewählter Standorte berichten. Ferner stellt die Kreispolizeibehörde Mettmann klar, dass im gesamten Kreisgebiet täglich mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden muss. Zudem ist das zu hohe Tempo eine der häufigsten Unfallursachen. Die polizeiliche Botschaft lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln!

