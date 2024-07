Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin übersehen

Gotha (ots)

Heute Vormittag wurde eine 86 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt. Die Frau wurde offenbar von einem 67-Jährigen, der mit seinem VW auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Gartenstraße rangierte, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, die Frau wurde in Folge ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

