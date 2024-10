Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aufgefahren

Offenburg (ots)

Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Citroen war am Donnerstagmittag auf der Wilhelmstraße in nördliche Richtung unterwegs, als er aus Unachtsamkeit einen verkehrsbedingt und im stockenden Verkehr stehenden Audi übersah. Durch die Wucht des Aufpralls wurden kurz vor 13 Uhr zwei weitere stehende Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell