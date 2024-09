Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer verursacht unter erheblicher Einwirkung von Alkohol einen Verkehrsunfall in Grimmen (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots)

Am 15.09.2024 gegen 04:15 Uhr befuhr der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda Octavia die südliche Randstraße von Grimmen in Richtung B 194 und wollte an der Kreuzung mit der B 194 nach links in Richtung Stralsund auf die B 194 auffahren. Beim Abbiegevorgang verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW durchbrach einen Geländer, beschädigte einen Gullydeckel und die Bankette. Anschließend kam er neben der B 194 zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Während Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus Bartmannshagen durchgeführt. Der PKW wurde bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt und der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell