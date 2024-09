POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Friedland (ots) - Am 13.09.2024 wurden die Beamten des Polizeirevieres Friedland zu einem Verkehrsunfall mit möglichem Alkoholeinfluss gerufen. Aufmerksame Anwohner der Ortschaft Wittenborn bemerkten am Abend gegen 22:00 Uhr einen PKW, welcher mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf der L282 unterwegs war. In einer leichten Linkskurve in der Ortschaft, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kam ...

mehr