Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Friedland (ots)

Am 13.09.2024 wurden die Beamten des Polizeirevieres Friedland zu einem Verkehrsunfall mit möglichem Alkoholeinfluss gerufen. Aufmerksame Anwohner der Ortschaft Wittenborn bemerkten am Abend gegen 22:00 Uhr einen PKW, welcher mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf der L282 unterwegs war. In einer leichten Linkskurve in der Ortschaft, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kam in Folge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab, bis er in einem Busch zum Stehen kam. Nach Zeugenaussagen versuchte der Fahrzeugführer vor dem Eintreffen der Beamten seinen PKW selbstständig aus dem Busch zu befreien. Dabei sprach er einen Zeugen an, der dann die Alkoholisierung vermutete. Dieser Verdacht bestätigte sich beim Eintreffen der Beamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An dem PKW entstand ein Sachschaden von ca. 9000EUR, der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell