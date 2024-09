Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Anklam (ots)

Auf der Bundesstraße 110, Höhe der Abfahrt zur Ortschaft Stolpe an der Peene, kam es am 14.09.2024, gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach ersten Erkenntnissen war ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot ursächlich für diesen Zusammenstoß. Im ersten Fahrzeug befanden sich ein 30 Jahre alter Fahrer mit seinem 26-jährigen Beifahrer. Beide Personen wurden leichtverletzt und in das Klinikum Anklam verbracht. Im zweiten Pkw wurden die 48 Jahre alte Fahrerin und ihr 51-jähriger Beifahrer leichtverletzt. Diese kamen zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Greifswald. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 30.000EUR geschätzt. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Daher wurde die Bundesstraße für ca. 2 Stunden gesperrt. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

