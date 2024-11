POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag 08.11.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Körperverletzung und Beleidigung im KiK in Weener++Diebstahl einer Geldbörse++Trunkenheitsfahrt in Leer++Verkehrsunfallflucht beim Dollart-Center++

Körperverletzung und Beleidigung im KiK in Weener

Weener - Am Donnerstag betrat eine männliche Person das KiK-Geschäft Neue Feldstraße. Im Geschäft beleidigt er zunächst zwei Mitarbeiterinnen und bewirft eine Mitarbeiterin mit einem Schuh, welche dabei verletzt wird. Nachdem ihm ein Hausverbot erteilt wird bespuckt der Täter zudem noch eine Kundin. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zum Vorfall, da der Täter noch nicht identifiziert wurde.

Diebstahl einer Geldbörse

Leer - Am Donnerstag war eine 81 Jahre alte Frau in der Aldi-Filiale Nüttermoorer Straße einkaufen. Als sie zur Kasse kam, musste sie feststellen, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Bei einer Mitarbeiterin wurde in der Zwischenzeit die Geldbörse abgegeben, woraufhin diese die Geldbörse wieder an die Geschädigte aushändigte. Es befand sich jedoch kein Bargeld mehr darin. Wenn sie Zeuge des Vorfalls wurden oder Hinweise zum Sachverhalt geben können melden sie sich bitte bei der Polizei.

Trunkenheitsfahrt in Leer

Leer - Am 07.11., gegen 07:45 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Hauptstraße in Leer, als sie auf einen PKW aufmerksam wurden und diesen kontrollierten. Während der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch bei der 54 Jahre alten Frau wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfallflucht beim Dollart-Center

Emden - Am Donnerstag kam es in der Zeit von 12:50 - 13:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Dollart-Centers in Emden. Der Geschädigte hat sein Fahrzeug ordnungsgemäß vor dem Multi Eingang geparkt und sei einkaufen gegangen. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er einen Schaden an seinem PKW feststellen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

