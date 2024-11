Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch 06.11.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in Uplengen++Trunkenheitsfahrt in Hesel++ Verkehrsunfallflucht am "EmsPark"++Diebstahl eines E-Bikes in Uplengen++Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Radfahrer in Emden++

Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in Uplengen

Uplengen - Ein unbekannter Täter beschädigte, in der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Schleusenstraße einen geparkten PKW. Falls sie etwas zu der Tat sagen können, melden sie sich bitte umgehend bei der Polizei.

Trunkenheitsfahrt in Hesel

Hesel - Am Dienstag, gegen 18:00 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen PKW aufmerksam, welcher in Schlangenlinien die Firreler Straße in Richtung Hesel befuhr. Während der Polizeikontrolle konnten die Beamten beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,14 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfallflucht in Leer

Leer - In der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des "EmsPark" (Nüttermoorer Straße) geparkten Mercedes Benz. Im Anschluss daran flüchtete der Verkehrsteilnehmer, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Diebstahl eines E-Bikes in Uplengen

Uplengen - Am 02.11.24, gegen 21:00 Uhr, stellte der Geschädigte den Diebstahl seines E-Bike fest. Abgestellt war es auf dem Autohof in Jübberde, beim dortigen Schnellrestaurant. Durch Zeugen wurde gegen 19:00 Uhr eine männliche Person beobachtet, die sich in verdächtiger Weise bei den Fahrrädern aufhielt. Nähere Hinweise an die Polizei Uplengen.

Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Radfahren in Emden

Emden - Am Dienstag kam es, gegen 06:30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Radfahrer. Beide Beteiligten befahren dabei die Wolthuser Straße stadteinwärts, als der Busfahrer am Radfahrer vorbeifahren möchte und diesen dann mit dem Heck seines Busses erfasst. Der Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich dabei leicht.

