Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag 05.11.2024

Polizeiinspektion Leer / Emden (ots)

++Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz in Emden++Trunkenheitsfahrt mit Unfall in Ostrhauderfehn++

Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz in Emden

Emden - In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen wurde ein PKW beschädigt, welcher auf dem Parkplatz des Aldi in der Straße Am Südbahnhof geparkt war. Falls sie etwas zu dem Sachverhalt sagen können, melden sie sich bei der Polizei

Trunkenheitsfahrt mit Unfall Ostrhauderfehn

Ostrhauderfehn - Am Montag kam es in der Abendzeit zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Beim Abbiegevorgang von der Schifferstraße in die Langholter Straße kam ein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem anderen Auto zusammen. Dabei entstand leichter Sachschaden an beiden PKW. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Beamten zudem starken Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin wahr. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,13 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-960740 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell