Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt nach Cannabniskonsum

Bingen am Rhein (ots)

Am 06.05.2024 gegen 16:19 Uhr kann im Rahmen der Streifenfahrt ein PKW in der Schultheiß-Kollei-Straße festgestellt und zunächst einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 37-jährige Fahrzeugführer zeigt sich im Verlauf der Verkehrskontrolle sichtlich nervös. Zudem können deutliche Anzeigen auf einen nah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Im Verlauf der weiteren Befragung räumt der Fahrer einen Konsum von Marihuana am heutigen Tag ein, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und auf der Dienststelle entnommen wird. Der Fahrzeugführer muss mit einer Geldstrafe sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell