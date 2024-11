Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Sonntag, den 10.11.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++ Postkasten gesprengt ++ Unfallflüchtiger überführt sich selbst ++ Körperliche Auseinandersetzung ++ PKW beschädigt ++

Leer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Leer - Am Sonntagmorgen gegen kurz nach 06:00 Uhr verunfallte eine 40-jährige Frau aus Jemgum, als sie mit ihrem PKW auf der Deichstraße stadtauswärts unterwegs war. In Höhe des Windelkampswegs hatten Unbekannte den kreisrunden Deckel eines Kanalschachtes entfernt. Der Schacht befindet sich mittig auf der Fahrspur. Die Frau war mit ihrem PKW über die Schachtöffnung gefahren und verunfallt. Die 40-Jährige blieb unverletzt, wohingegen ihr Fahrzeug stark beschädigt wurde. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Postkasten gesprengt

Emden - Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr sprengte ein unbekannter Täter auf nicht näher bekannte Weise einen Postkasten in der Friedrich-Naumann-Straße. Der an einer Hauswand befestigte Postkasten wurde derart beschädigt, dass Teile hiervon durch die Explosion an einen parkenden PKW geschleudert wurden. Am PKW entstand ebenfalls Sachschaden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Unfallflüchtiger überführt sich selbst

Emden - Am Samstagvormittag gegen 11:20 Uhr wurde die Emder Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Thüringer Straße gerufen. Ein zunächst unbekannter Fahrer war mit seinem PKW beim Rückwärtsfahren gegen ein parkendes Fahrzeug gestoßen. Der Fahrer flüchtete mit seinem PKW vom Unfallort. Durch den Zusammenstoß verlor der Fahrer am Unfallort die Schlussleuchte seines PKW. Während die Beamten vor Ort den Unfall aufnahmen, erschien der Flüchtige wieder am Unfallort, um seinen Angaben nach die verlorene Schlussleuchte zu suchen. Die Beamten nahmen im Gespräch bei dem Unfallverursacher, einem 46-jährigen Emder, eine Alkoholisierung wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Emden - Körperliche Auseinandersetzung

Emden - Am Samstagabend gegen 22:15 Uhr kam es in der Cirksenastraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Emden. Ein 32-Jähriger war mit Familienangehörigen unterwegs, als er zunächst verbal mit einem 31-Jährigen in Streit geriet. Anschließend kam es zu einer leichten körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Der 31-Jährige soll zudem eine 29-jährige Begleiterin des anderen Mannes geschubst haben. Die Frau aus Emden verletzte sich hierbei leicht.

Emden - PKW beschädigt

Emden - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagvormittag beschädigte ein unbekannter Täter mutmaßlich mittels eines Pflastersteins einen PKW, der auf einem Parkplatz in der Wolthuser Straße abgestellt war. Die Schäden waren an der Beifahrertür festzustellen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

