Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 09.11.2024

Leer (ots)

++Diebstahl aus Pkw++Zigarettenautomat aufgebrochen++Trunkenheit im Verkehr++Gesonderte Verkehrskontrolle++

Diebstahl aus Pkw

Leer - Am Freitagnachmittag wurden in der Zeit von 16:00 bis 16:30 Uhr aus einem schwarzen Pkw Opel Zafira elektronische Gegenstände, u.a. ein Laptop, entwendet. Der Pkw stand auf dem Parkplatz des Verkaufscenters an der Nüttermoorer Straße. Zeugen des Falles melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Rhauderfehn - In Burlage wurde am Freitag in der Zeit von 10:00 bis 14:30 Uhr ein in der Forststraße stehender Zigarettenautomat von bisher unbekannten Tätern geöffnet und die darin befindlichen Zigaretten entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau benannt werden. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Trunkenheit im Verkehr

Leer - Gegen 01:40 Uhr des frühen Samstages mussten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 38-jährigen Pkw-Führer aus Frankreich in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße eine erhebliche Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab ein Ergebnis von 1,77 Promille. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme angeordnet.

Gesonderte Verkehrskontrolle

Leer - Am Freitag wurde beginnend gegen 13 Uhr auf der Heisfelder Straße mit mehreren Polizeibeamten eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrolle war die Überwachung der Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Bei einer 30-jährigen Pkw-Führerin aus Leer wurde eine Beeinflussung durch THC festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde auch einem 38-jährigen Pkw-Führer aus Leer untersagt, da diesem die Fahrerlaubnis zuvor entzogen worden war. Bei der Kontrolle eines Reisebusses konnten bei einem Fahrgast eine größere Menge u.a. von Ecstasy-Tabletten sichergestellt werden. Bei einem weiteren Fahrzeugführer (32 Jahre, wh. Leer) konnte bei der Kontrolle festgestellt werden, dass dieser einen Haftbefehl hat. Dieser konnte nach Zahlung eines haftbefreienden Geldbetrages aus der Kontrolle entlassen werden. Bei 24 Fahrzeugen konnten Bauartveränderungen festgestellt werden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Insgesamt wurden 165 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, u.a. wegen fehlender Papiere oder vorgeschriebener Ausrüstungsgegenstände. Die Kontrolle wurde gegen 21 Uhr beendet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell