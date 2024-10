Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Neunkhausen (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2024, um 06:20 Uhr kam es auf der Kreisstraße 28 zwischen Neunkhausen und Weitefeld zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr die o.g. Strecke in Fahrtrichtung Weitefeld und übersah hierbei einen entgegenkommenden, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrad laufenden, Fußgänger. Der Fußgänger wurde durch die Kollision leicht verletzt und mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

