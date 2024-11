Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 13.11.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruch in Baucontainer ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Verkehrsunfallflucht ++

Uplengen - Einbruch in Baucontainer

Zwischen Montag, 11.11.2024, 16:40 Uhr und Dienstag, 12.11.2024, 07:30 Uhr sind unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Kreismoorstraße eingebrochen. Aus diesem wurden mehrere hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Brinkum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Unter dem Einfluss von Alkohol war eine 38-jährige Frau aus Ostrhauderfehn mit ihrem Pkw auf der A28 unterwegs. Festgestellt wurde dies bei einer Kontrolle am gestrigen Tag gegen 21:40 Uhr auf dem Parkplatz Brinkum. Ein von den Polizeibeamten durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,31 Promille auf. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am gestrigen Dienstag gegen 09:20 Uhr in der Bavinkstraße gekommen. Dabei beschädigte die Fahrerin eines hellblauen Kleinwagens beim Ausparken einen geparkten Pkw. Die junge Frau mit dunkelbraunem Haar, welches zu einem Zopf zusammengebunden war, entfernte sich mit ihrem Pkw anschließend in Richtung Löwenstraße. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell