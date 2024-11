Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 15.11.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallfluchten ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis ++ Zeugen nach Hundebiss gesucht ++

Emden - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es zwischen Samstag, 09.11.2024, 22:00 Uhr und dem 11.11.2024, 19:00 Uhr, auf einem Parkplatz an der Auricher Straße gekommen. Beschädigt wurde dabei ein geparktes Einsatzfahrzeug der Johanniter Unfall-Hilfe. Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Unfall, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

In Leer kam es am gestrigen Tag, 14.11.2024, zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Friesenstraße ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei den geparkten Pkw eines 55-jährigen Mannes. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Donnerstag kontrollierten Beamte der Emder Polizei gegen 15:45 Uhr in der Straße Am Marienwehrster Zwinger den Fahrer eines Kleinkraftrades aus Emden. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 33-jährige Emder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem Emder wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bunde - Zeugen nach Hundebiss gesucht

Am 12.11.2024 gegen 18:30 Uhr ist ein 17-jähriger Junge aus Bunde im Leege Weg von einem unbekannten Hund gebissen und leicht verletzt worden. Der Halter des Hundes war nicht vor Ort. Bei dem Hund handelt es sich um einen Rüden, mutmaßlich Rottweiler, mit schwarzer Farbe, hellbrauner Brust, ohne Rute und einem schwarzen Lederhalsband. Personen, die Angaben zu dem Hund oder dem Halter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bunde in Verbindung zu setzen.

