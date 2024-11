Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 16.11.2024

Leer (ots)

++Einbruch in Kellerräume, Ingewahrsamnahme, Beleidigung++Platzverweis mit anschl. Ingewahrsamnahme, Beleidigung++Verdacht des versuchten Diebstahls von E-Scootern mit anschl. Körperverletzung++2 Verkehrsunfallfluchten mit Zeugensuche++Trunkenheit im Verkehr mit Fahrrad++Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden++

Einbruch in Kellerräume, Ingewahrsamnahme, Beleidigung

Emden - Am Samstag gegen 02 Uhr begab sich ein stark alkoholisierter Mann (42 Jahre alt, wohnhaft in Emden) in ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Dort versuchte er nach bisherigem Kenntnisstand zwei Kellertüren aufzubrechen, was jedoch misslang. Bei zwei weiteren Türen hatte er dann Erfolg. Aus einem der Räume entwendete er eine Kettensäge, die später vor dem Haus gefunden wurde. Der Täter hatte sie wohl auf seiner Flucht zurückgelassen, nachdem Bewohner durch den Einbruchlärm auf ihn aufmerksam wurden. Diese riefen dann auch die Polizei, die den Mann noch in der Nähe des Tatortes stellen konnte. Dieser wurde zur Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle genommen und anschließend aufgrund seines aggressiven und alkoholisierten Zustandes dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Während der Ingewahrsamnahme beleidigte er dann die eingesetzten Beamten. Ein Alkoholtest war bei dem Mann nicht möglich. Gegen den Täter wurden nunmehr mehrere Anzeigen gefertigt. Die Schadenshöhe an den Türen liegt bei ca. 175 Euro.

Platzverweis mit anschl. Ingewahrsamnahme, Beleidigung

Emden - Am Samstag pöbelte ein 26-jähriger Mann aus Emden gegen 03:40 Uhr in der Straße Am Delft dauerhaft grundlos Passanten an. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis. Der Mann verließ zunächst den Ort, kam jedoch wenig später zurück. Daraufhin wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, entsprechende Anzeigen gefertigt.

Verdacht des versuchten Diebstahls von E-Scootern mit anschl. Körperverletzung

Emden - Am Samstag wollten gegen 02:50 Uhr zwei Frauen (19 u. 21 Jahre alt, wh in Emden) in der Großen Straße einen dort angeschlossenen E-Scooter abholen. Das Fahrzeug gehörte der älteren Frau und war mit dem E-Scooter eines Freundes zusammengeschlossen. Als sie dort eintrafen, sahen sie einen ihnen bekannten Mann (57 Jahre alt, wh in Emden) heftig an dem Kabelschloss zerren. Da sie der Meinung waren, dass er die E-Scooter stehlen wollte, sprach die jüngere Frau ihn an. Es folgte ein Streitgespräch in dessen Verlauf der Mann versucht haben soll die Frau zu schlagen. Sie konnte jedoch ausweichen und schlug ihrerseits dem Angreifer ins Gesicht. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt. An dem Schloss und den Fahrzeugen waren keine Beschädigungen vorhanden. Gegen den Mann und die jüngere Frau wurden Anzeigen gefertigt. Die Ermittlungen zur gänzlichen Klärung des Sachverhaltes wurden aufgenommen.

2 x Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden -ZEUGEN gesucht-

Emden - Im Zeitraum von Donnerstag, 23:00 Uhr, bis Freitag, 08:30 Uhr, wurde in der Ulmenstraße eine ordnungsgemäß abgestellter blauer Skoda Kodiaq durch einen anderen PKW am Heck beschädigt. Anschließend entfernte sich der/die Verursacher*in von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 2000 Euro.

Emden - Am Freitag wurde in der Zeit von 05:40 Uhr bis 19:15 Uhr in der Horchstraße ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer Opel Astra durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken an der Fahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der/die Verursacher*in von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe liegt in diesem Fall bei ca. 2500 Euro.

Trunkenheit im Verkehr mit Fahrrad

Leer - Schwer alkoholisiert war ein 52-jähriger Fahrradfahrer aus Leer gegen 14 Uhr auf dem Radweg der Hauptstraße unterwegs. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrradfahrer war mit all den Maßnahmen nicht einverstanden, beleidigte die Beamten und versuchte, diese zu schlagen. Im Ergebnisse durfte sich dieser dann im Gewahrsam der Polizei Leer beruhigen und gegen Abend die Dienststelle wieder verlassen. Sehr wohl wird sich dieser für sein Handeln strafrechtlich verantworten müssen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Moormerland - In Veenhusen kam es Freitagabend gegen 21:25 Uhr zu einem recht schweren Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Pkw-Führerin aus Moormerland befuhr die Königsmoorstraße und wollte von dort nach rechts auf die Koloniestraße einbiegen. Hierbei übersah sie jedoch den von links kommenden 42-jährigen Pkw-Führer aus Moormerland, der die Koloniestraße in Richtung Warsingsfehn befuhr. Beide Pkw wurden schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Einschätzung auf ca. 25.000 Euro. Da in beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst wurden, blieben die beiden Fahrzeugführer unverletzt.

