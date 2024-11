Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 18.11.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Dieseldiebstahl in Westoverledigen++Trunkenheitsfahrt in Hesel++Verkehrsunfall auf A31 durch Hagelschauer++

Dieseldiebstahl in Westoverledingen - Im Zeitraum von Samstag 05:00 Uhr bis Sonntag, ca. 20:00 Uhr, wurde ein Baustellenfahrzeug im Esklumer Weg angegangen. Unbekannter Täter hat aus dem LKW ca. 250 Liter Diesel entwendet und es kam zu einem Schaden von ca. 400EUR. Falls sie Hinweise zu einem möglichen Täter geben können, melden sie sich bitte bei der Polizei.

Trunkenheitsfahrt in Hesel - Am Sonntagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 39 Jahre alter Mann aus Hesel mit seinem PKW die Kirchstraße in Hesel. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte das Fahrzeug und stellte erheblichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille beim Fahrer. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfall auf A31 durch Hagelschauer - Am Sonntagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Autobahn A31 zu einem Verkehrsunfall. Ein 37 Jahre alter Emder fuhr mit seinem PKW aus Leer kommend in Richtung Emden, als plötzlich ein Hagelschauer einsetzte und er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug drehte sich auf der Fahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke. Es gab keine weiteren Beteiligten und der Fahrer und sein fünf Jahre alter Sohn als Mitfahrer blieben zum Glück unverletzt.

