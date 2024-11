Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Einbruch in Arztpraxis ++ versuchter Einbruch in Friseursalon ++ Unfall mit lebensgefährlich verletzter Radfahrerin ++

PI Leer/Emden (ots)

Detern - Einbruch in Arztpraxis

Zwischen dem 17.11.2024, 18:30 Uhr, und dem 18.11.2024, 06:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Straße Am Kanal eingebrochen. Dort flexten diese unter anderem einen Tresor auf und entwendeten diverse Medikamente. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - versuchter Einbruch in Friseursalon

Am Sonntag gegen 20:40 Uhr versuchten zwei unbekannte, männliche Personen in einen Friseursalon in der Alten Markstraße einzubrechen. Diese ergriffen jedoch ohne Erfolg die Flucht. Die Täter werden als schlank, 175-180 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben. Eine Person hat zudem einen Rucksack mitgeführt. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Radfahrerin

Am 18.11.2024 hat sich gegen 09:55 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei der eine 72-jährige Radfahrerin aus Emden lebensgefährlich verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem Fahrrad die Auricher Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Eine entgegenkommende 67-jährige Autofahrerin aus Emden übersah beim Abbiegen in die Fritz-Reuter Straße die Radfahrerin und touchierte diese. Die Radfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell