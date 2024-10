POL-PDNR: betrunkener Fahrzeugführer verursacht VU - PKW Totalschaden

Unkel (ots) - Am Freitagmorgen (11.10.2024) wurden durch den Hausmeister einer Grundschule in der Schulstraße in Unkel Beschädigungen an einer dortigen Eingangstür festgestellt. Diese dürften in der vorigen Nacht entstanden sein. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-943-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein PK Patrick Jansen Telefon: 02644-943-0 ...

