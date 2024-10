POL-PDNR: Streitigkeit mündet in Bedrohung

Dienstgebiet PI Altenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 10.10.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Maßnahmen begannen in den frühen Nachmittagsstunden und dauerten bis in die Nacht hinein. In Kircheib konnte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert werden, bei dem ...

mehr