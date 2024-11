Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 21.11.2024

PI Leer (ots)

++ Diebstahl in Westoverledingen ++ Nachbericht Einbruch in Arztpraxis ++ Einbruchsdiebstahl in Lebensmittelmarkt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Westoverledingen/ Steenfelde - Diebstahl von Ackerschlepper

Im Zeitraum von Samstag, 15.11.2024, 22:00 Uhr, auf Sonntag, 16.11.2024, 14:30 Uhr, kam es in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 70 in Westoverledingen (Steenfelde) zu einem Diebstahl eines Ackerschleppers der Marke Fendt (311 Turbomatic) aus einer stillgelegten Firmenhalle. Sollten Sie Hinweise zu der Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Leer.

Detern - Nachbericht zu Einbruch in Arztpraxis

In der Nacht von Sonntag, den 17.11.2024, auf Montag, den 18.11.2024, kam es in Detern zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Großtierarztpraxis. Dabei wurden scheinbar gezielt diverse Medikamente entwendet. Die Einnahme der entwendeten Medikamente könnte bei Menschen, bereits in geringen Mengen, schwerste gesundheitliche Schäden verursachen oder tödlich sein. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei generell vor der Einnahme illegaler Substanzen. Sollten Sie Hinweise zu der Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Leer.

Leer - Einbruchsdiebstahl in Lebensmittelmarkt

Am Mittwoch, den 20.11.2024 um 02:55 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Lebensmittelmarkt an der Hauptstraße im Stadtgebiet von Leer. Es wurde Diebesgut in Form von Alkohol, Tabakwaren und Spielkarten erlangt. Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder dem erlangten Diebesgut geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Leer.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am 20.11.2024 im Zeitraum von 11:20 Uhr bis 11:50 Uhr hat sich bei einem Lebensmittelmarkt im Gewerbegebiet in Ostrhauderfehn eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug der Marke Renault und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ostrhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-960740 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-921520 Polizeistation Filsum 04957-928120 Polizeistation Hesel 04950-995570 Polizeistation Jemgum 04958-910420 Polizeistation Moormerland 04954-955450 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-927450 Polizeistation Weener 04951-914820 Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell