Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 22.11.2024

PI Leer (ots)

++ Körperliche Auseinandersetzung ++ Verkehrsunfall aufgrund Glätte ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Körperliche Auseinandersetzung

Am Dienstag, den 19.11.2024, im Zeitraum von 19:00 bis 20:00 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Heinrich-Heine-Straße, Ecke Geibelstraße. Eine 44-jährige männliche Person wurde dabei schwer verletzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Bunde- Verkehrsunfall aufgrund Glätte

Am Donnerstag, 21.11.2024, kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31 in Höhe Bunde. Ein alleinbeteiligter 28-Jähriger kam mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn ab und verlor witterungsbedingt die Kontrolle über den Transporter. Der Transporter kollidierte mit der Außenschutzplanke und kippte auf die Seite. Die Fahrbahn war im Anschluss kurzzeitig blockiert. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf eine erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr bei den aktuellen Witterungs- und Straßenverhältnissen hin.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 21.11.2024 gegen 23:30 Uhr kam es auf der Wolthuser Straße, Ecke Kieselstraße, in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Verursacherin ist beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit ihrem Fahrzeug aufgrund von Glätte in die Kreuzungsmitte gerutscht und hat dabei ein anderes Fahrzeug touchiert, welches noch vergeblich versucht hat, den Zusammenstoß zu vermeiden. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell