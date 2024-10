POL-PDKL: Diebstahlserie

Ramstein-Miesenbach (ots) - Am Samstag, den 12.10.2024, hat ein bislang unbekannter Fahrer in der Landstuhler Straße 17 ein parkendes Auto beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unbekannte fuhr am Samstagmorgen zwischen ca. 9 und 10 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Stadtmitte und streifte wahrscheinlich im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Chevrolet. Der ...

mehr