POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.11.2024

++ Versuchter Einbruch in Blumengeschäft - Zeugen gesucht ++ Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht ++ Verkehrskontrollen - Fahrtüchtigkeit im Fokus ++

Leer - Versuchter Einbruch in Blumengeschäft - Zeugen gesucht

Leer - In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Blumengeschäft im Osseweg zu gelangen. Der Versuch scheiterte, ein Eindringen in das Objekt gelang nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme.

Rhauderfehn - Unfallverursacher flüchtig - Zeugen gesucht

Rhauderfehn - Am späten Montagnachmittag befuhr ein 19-Jähriger den Kreisverkehr am Untenende in Rhauderfehn mit seinem Auto und beabsichtigte, diesen an der Ausfahrt zur Rhauderwieke zu verlassen. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr vom Untenende kommend in den Kreisverkehr ein, als der 19-Jährige den Bereich passierte und kollidierte mit dem Heck des Autos des 19-Jährigen. Der Fehntjer beabsichtigte mit seinem Auto am Fahrbahnrand anzuhalten. Der Unbekannte entfernte sich jedoch mit seinem Auto des Herstellers BMW, mutmaßlich der Modellreihe GT3 oder GT5 in grau/blauer Farbe, in unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Verkehrskontrollen - Fahrtüchtigkeit im Fokus

Emden - In der Zeit von 15.00 - 23.00 Uhr stand am Montag die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden im besonderen Fokus einer groß angelegten Verkehrskontrolle im Emder Stadtgebiet. Hierzu wurde zunächst eine stationäre Kontrolle in der Petkumer Straße durchgeführt, in dessen Verlauf 70 Fahrzeuge und deren Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert wurden. Zu einem späteren Zeitpunkt führten die eingesetzten Beamtinnen und Beamte auch mobile Kontrollen durch. Neben 12 eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren und aufklärenden Gesprächen im Hinblick auf die Gefahren im Straßenverkehr, insbesondere im Zusammenhang mit der Fahrtüchtigkeit, konnte ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden. Weiterhin steht bei zwei Kontrollierten der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. In diesen Fällen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

