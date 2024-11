Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.11.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Fahrradkontrollen an Grundschulen ++ Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht ++ Fußgänger bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet unerkannt ++ Alkoholisiert am Steuer ++

Westoverledingen - Fahrradkontrollen an Grundschulen

Westoverledingen - In den vergangenen Wochen führte eine Polizeibeamtin der Polizeistation Ostrhauderfehn im Oberledingerland an insgesamt zehn Grundschulen Kontrollen an Fahrrädern der jungen Schülerinnen und Schüler durch. An einer Grundschule wurden sehr gute Ergebnisse erzielt, während eine Vielzahl der übrigen kontrollierten Fahrräder Mängel aufwies. In der Summe wurden fünf Fahrräder noch am jeweiligen Ort aus dem Verkehr gezogen, da die Räder gravierende Mängel an Bremsen und Lenkeinrichtungen aufwiesen. Lichttechnische Einrichtungen waren weniger von Mängeln betroffen. An einigen Schulen waren Mitarbeitende zugegen, welche noch vor Ort kleinere Reparaturen durchführten. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei auch noch einmal an die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler die Fahrräder in regelmäßigen Abständen mit Blick auf die Verkehrssicherheit zu prüfen. Gerade in der dunklen und nassen Jahreszeit ist dies von entscheidender Bedeutung.

Leer - Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Leer - Am Montag versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft in der Brunnenstraße einzudringen. Die Tat scheiterte im Versuchsstadium. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Emden - Fußgänger bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet unerkannt

Emden - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Wolfsburger Straße wurde bereits am 13. November gegen 13.40 Uhr ein 25-jähriger Mann leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge parkte ein Unbekannter einen VW Golf 7 in blauer Farbe aus und übersah den auf dem Parkplatz laufenden Fußgänger. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne weitere Maßnahmen zu ergreifen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Leer - Alkoholisiert am Steuer

Leer - Mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,72 Promille befuhr in der Nacht zu Dienstag ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto die Heisfelder Straße. Polizeibeamte kontrollierten den Mann und stellten die Beeinflussung mit einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessgerät fest. Eine Blutprobe war in der Folge nicht erforderlich. Die Weiterfahrt mit dem Auto wurde untersagt.

