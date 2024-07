Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Freitag (05.07.2024) kam es, zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr, auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in der Ohsener Straße in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach jetzigen Erkenntnissen touchierte ein zurzeit unbekannter Fahrzeugführer bzw. eine Fahrzeugführerin beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Seat Leon und entfernte sich anschließend, ohne einen Austausch der Personalien zu verlassen, von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell