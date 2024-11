Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.11.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil eines 79-Jährigen - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft ++

Brinkum - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr in einem Wohnhaus in der Neue Straße in Brinkum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 79-jährigen Rentner und seinem 27-jährigen Enkel aus Leer. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung griff der 27-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand in dem Wohnhaus zu einem Hammer und schlug mehrfach kraftvoll auf den Kopf des 79-Jährigen. Der Verletzte konnte weitere Schläge abwehren und sich aus dem Haus zu Nachbarn befreien. Der 27-Jährige flüchtete aus dem Haus in zunächst unbekannte Richtung. Der Rentner wurde mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt - eine Lebensgefahr kann inzwischen ausgeschlossen werden.

Eine unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte zur Sichtung des 27-Jährigen durch einen in der Freizeit befindlichen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Leer/Emden im Leeraner Stadtgebiet. Durch die Kontaktaufnahme des Beamten mit der Dienststelle in Leer konnten Einsatzkräfte an den Aufenthaltsort herangeführt und der Täter vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde der 27-Jährige am 25. November einem Haftrichter bei dem Amtsgericht Leer vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Leeraner wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die weiteren Ermittlungen zum Ereignis dauern an.

