Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Illegales Kraftfahrzeugrennen ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Einbruch in Baumarkt ++ Versuchter Einbruch ++ Beschädigter Pkw ++

PI Leer/Emden (ots)

Marienhafe/ Hesel - Illegales Kraftfahrzeugrennen Am Freitag, den 29.11.2024, um 16:30 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit einem 18-jährigen Pkw-Fahrer. Diese erstreckte sich von Marienhafe, der B210, über die A31 bis nach Hesel. Hier verunfallte der 18-Jährige schließlich im Kurvenbereich der Bagbander Straße, indem dieser mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt überschritt der Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit mehrfach deutlich und überfuhr eine auf Rot geschaltete Ampelanlage. Er und sein 17-Jähriger Beifahrer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An dem Unfallort kann festgestellt werden, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der mitgeführte Pkw keine Zulassung hat. Daher muss sich jener nun wegen mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten.

Rhauderfehn - Trunkenheit im Verkehr

Am 29.11.2024, um 23:33 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein vermeintlich alkoholisierter Fahrer eines Sprinters in der Straße Am Bahnhof mitgeteilt. Bei einer anschließenden Kontrolle des 21-Jährigen konnte dieser Verdacht bestätigt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille, so dass diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus besaß der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Entsprechende Straftaten wurden gegen den Fahrer sowie den Halter des Fahrzeugs eingeleitet.

Rhauderfehn - Einbruch in Baumarkt

In der vergangenen Nacht ereignete sich am Samstag, den 30.11.2024, in der Zeit von 00:05 Uhr bis 00:36 Uhr ein Einbruchdiebstahl in einem in Rhauderfehn ansässigen Baumarkt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Fensterscheibe und hebelte eine im Objekt befindliche Tür auf. Ob Diebesgut durch den Täter erlangt werden konnte, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - Versuchter Einbruch

Am Freitag, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 23:55 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Straße Alter Markt die Eingangstür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Die Wohnungstür wurde bei dem Versuch beschädigt, ein Eindringen in die Wohnung fand nicht statt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Beschädigter Pkw

Am Freitag, in der Zeit zwischen 20:20 Uhr und 20:50 Uhr, wurde in der Thüringer Straße ein auf dem Parkplatz des DOC abgestellter schwarzer Mercedes auf bislang unbekannte Weise hinten rechts an dem Kotflügel und dem Rücklicht beschädigt. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Emden gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell