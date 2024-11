Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.11.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Vor Polizeikontrolle geflüchtet und verunfallt - Fahrer auf der Flucht ++ Zigarettenautomat gesprengt ++ Seniorin bei Trickdiebstahl bestohlen - Zeugen gesucht ++

Filsum - Vor Polizeikontrolle geflüchtet und verunfallt - Fahrer auf der Flucht

Filsum - Gegen 23 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte am Donnerstagabend einen Audi-Fahrer in der Leeraner Straße zu kontrollieren, der offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Leer fuhr. Als der Audi-Fahrer die Kontrollabsicht der Beamten erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug nochmals und fuhr über die Holtlander Straße in Richtung Holtland. Hier missachtete der Fahrer eine rotlichtzeigende Ampel und fuhr letztlich auf die B 72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als der Fahrer dort befindliche weitere Polizeikräfte bemerkte, welche zwischenzeitlich hinzugezogen wurden, bog er zügig in einen Feldweg entlang der B 72 ab. Zunächst verlor sich die Spur des Audis. Im weiteren Verlauf konnte das Fahrzeug jedoch verunfallt in einem Graben im Windpark Filsum festgestellt werden. Der Fahrer entfernte sich offenbar zu Fuß vom Unfallort. Da die Polizei vor Ort (schwere) Verletzungen des Fahrers nicht ausschließen konnten, wurde der Bereich um den Unfallort mithilfe der Drohnengruppe der Feuerwehr Filsum sowie eines Diensthundes der Polizei abgesucht. Die Absuche verlief ohne Erfolg. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, um die Identität des Fahrers zu klären und die Hintergründe der Flucht zu ermitteln.

Westoverledingen - Zigarettenautomat gesprengt

Westoverledingen - Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zu Freitag gegen 01.00 Uhr auf einen Zigarettenautomaten in der Fehntjer Straße abgesehen und rissen mehrere Anwohner aus dem Schlaf, als sie den Automaten explodieren ließen. Durch die Explosion wurde der Automat vollständig zerstört. Diverse Trümmerteile befanden sich auf der Fahrbahn, als die ersten alarmierten Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen. Die Täterschaft entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Beamten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zu Art und Höhe des Diebesgutes können derzeit keine Angaben getätigt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme gebeten.

Weener - Seniorin bei Trickdiebstahl bestohlen - Zeugen gesucht

Weener - Eine bislang unbekannte Täterin verwickelte eine 78-jährige Frau während ihres Einkaufes in einem Verbrauchermarkt in der Kirchhofstraße in ein Gespräch. Eine zweite Unbekannte nutzte diese Gelegenheit und entwendete während der Ablenkung das Portemonnaie aus der Handtasche der Seniorin. Die Täterinnen erlangten durch die Tat Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Sie entkamen unerkannt. Die Frauen werden auf ein Alter von 30-35 Jahre geschätzt. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen in englischer Sprache. Ferner werden sie mit einem südländischen Aussehen und mit schwarzen Haaren beschrieben. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell