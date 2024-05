Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch

Unbekannte Täter dringen in Scheune ein

Polizei sucht Zeugen

Kerken (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag (12. Mai 2024) auf Montag in die Scheue eines Hofes in Winternam eingebrochen. Die Täter näherten sich der Scheune, die zwischen dem Römerweg und der Straße Winternam liegt, vermutlich über den Römerweg und hebelten die Vorhängeschlösser an den beiden Eingangstüren auf. Sie durchsuchten das Innere und entwendeten eine Handvoll Getränkedosen. Anschließend flüchteten die Unbekannten über den Römerweg in unbekannte Richtung. Die Kripo in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Täterhinweise unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

