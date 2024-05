Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Pont - Auto an Niersparkplatz beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Samstag (11. Mai 2024) wurde in Geldern-Pont ein rötlich-brauner VW Golf Variant mit Krefelder Kennzeichen in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:40 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Auto war am Möhlendyk auf dem Parkplatz an der Anlegestelle Pont der Niers abgestellt. Der Wagen wurde im vorderen linken Bereich bis zur Fahrertür beschädigt. Daher liegt die Vermutung nahe, dass ein anderes Fahrzeug den mit der Front zur Straße Möhlendyk geparkten VW beim Ein- oder Ausparken auf dessen linker Seite beschädigt hat. Hinweise auf den Verursacher, der sich unerlaubt entfernt hat, gibt es derzeit noch nicht. Das ermittelnde Verkehrskommissariat in Geldern sucht daher nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder etwas zum verursachenden Fahrzeug sagen können. Hinweise erbeten unter 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell