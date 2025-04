Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rentnerin in Niederzwehren von Trickdieben bestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren

Am gestrigen Mittwochabend haben unbekannte Trickdiebe in Niederzwehren eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung in der Wilhelm-Busch-Straße bestohlen. Die Täter erbeuteten Uhren und Schmuck. Die Polizei sucht nun mit einer Personenbeschreibung des Täterpärchens nach Zeugen.

Etwa gegen 18:00 Uhr kam die Rentnerin mit ihrem mit Einkaufstaschen beladenen Rollator am Hauseingang des Mehrfamilienhauses an. Dort wurde sie von einem Mann und einer Frau angesprochen, welche ihr anboten, die Einkäufe der Dame und ihre Wohnung zu tragen. In der Wohnung angekommen, verwickelte die weibliche Täterin ihr Opfer in ein Gespräch und lenkte sie auf diese Weise geschickt ab. Ihr Komplize durchsuchte derweil die Wohnräume der Seniorin nach Wertgegenständen. Anschließend verließen beide die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der männliche Täter wurde beschrieben als etwa 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, von fülliger Statur und mit dunklem, kurzem Haar sowie einem Vollbart. Er soll mit einem dunklen Anzug und dunklen Schuhe bekleidet gewesen sein. Seine weibliche Mittäterin soll zwischen 40 und 50 Jahre alt und ebenfalls etwa 170 cm groß sowie von fülligem Körperbau gewesen sein. Sie hatte schwarzes, kinnlanges Haar und trug einen schwarzen Rock, eine schwarze Tuchjacke und schwarze Sportschuhe. Beide Täter sprachen mit einem leichten osteuropäischen Akzent.

Die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls werden durch die EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell