POL-KS: Unbekannte entwenden 700 Paar Badeschuhe von Sattelzug: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel)

In der Nacht auf den gestrigen Mittwoch haben Unbekannte auf der Rastanlage Kassel-Ost an der Autobahn 7 rund 700 Paar Badeschuhe im Wert von mehr als 20.000 Euro von einem Sattelzug gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisgebern.

Der Fahrer des polnischen Lkw hatte sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag auf dem Gelände der Rastanlage an der Autobahn 7 bei Lohfelden abgestellt. Als er dann am darauffolgenden Mittwochmorgen kurz vor 05:00 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Offenbar hatten die Täter zuvor die Plane des Sattelaufliegers auf der Suche nach lohnenswerter Beute stellenweise aufgeschnitten. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Hecktüren des Anhängers und nahmen etwa 70 Kartons mit je 10 Paar Schuhen mit. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass die Kartons auf ein anderes, in der Nähe abgestelltes Fahrzeug geladen wurden. Dabei gingen die Täter so geschickt vor, dass der im Lkw schlafende Fahrer nichts von der Tat mitbekam. Schließlich konnten die Diebe unerkannt flüchten.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Baunatal bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, welche in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rastanlage Kassel-Ost gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9101920 zu melden.

