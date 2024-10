Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Hohenkirchen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute gegen 10.15 Uhr befuhren ein 41-Jähriger mit einem Motorrad der Marke Honda und ein 55-Jähriger mit einem VW die B247 von Schwabhausen kommend in Richtung Ohrdruf. Auf Grund eines entgegenkommenden Notarztwagens im Bereich Abzweig Hohenkirchen, welcher mit Sonder- und Wegerecht und somit eingeschaltetem Sondersignal fuhr, hielten beide Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand an. Ein von hinten nahender 49-Jähriger mit einem Dacia übersah dies offenbar und fuhr ungebremst hinten auf. Dabei schob er den Pkw auf das Motorrad auf. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Dacia-Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Die Straße war über eine Stunde lang voll gesperrt. (mla)

