Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann bei Unfall verletzt

Mihla/ Neukirchen (Wartburgkreis) (ots)

Heute gegen 07.00 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Suzuki die L1016 von Neukirchen kommend in Richtung Mihla. In der Ortslage Mihla wollte dieser nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Toyota dahinter und wollte den Suzuki sowie zwei weitere Fahrzeuge überholen. Dabei übersah er offenbar den abbiegenden 54-Jährigen und es kam zur Kollision. Der Suzuki-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 18.000 Euro. Die Straße musste über eine Stunde voll gesperrt werden. (mla)

