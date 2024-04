Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfall am Kreisverkehr Nordring/Verdener Landstraße

Nienburg (ots)

(Oth) Am Mittwoch, den 24.04.2024 beabsichtigte ein 78-jähriger Nienburger gegen 11:30 Uhr mit seinem Ford in den Kreisverkehr am Nordring einzufahren. Hierbei übersah er den im Kreisverkehr befindlichen29-jährigen Nienburger mit seinem Hyundai. Zwischen den Fahrzeugen kam es zu einem Verkehrsunfall. Der 29-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

