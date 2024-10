Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit leicht verletzter Person

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen gegen 07.00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit einem Seat die "Wolfsgasse" aus Richtung "Johannesstraße" kommend. An der Kreuzung "Untere Marktstraße" wollte er nach links in Richtung Ilmenau abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 26-Jährige mit einem Nissan. Es kam zur Kollision, bei der die Nissan-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Straße über eine Stunde lang voll gesperrt werden. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (mla)

