LPI-GTH: Baugerüst gestohlen

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Am 12.10.2024 im Zeitraum von 02.00 Uhr und 05.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Firma in der Vachaer Straße. Sie entwendeten u.a. Werkzeuge und Werkzeugkisten, eine Akku-Flex, eine Handkreissäge und einen Heißluftfön. Der Gesamtwert betrug rund 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Eisenach (03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0266173/2024 zu melden. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr