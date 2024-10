LPI-GTH: Unfall - Radfahrer leicht verletzt

Warza (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem KIA die Langensalzaer Straße/ B247 in Richtung Westhausen. In der Ortslage Warza wollte er in die Goldbacher Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich rannte plötzlich ein 7-Jähriger von links nach rechts über die Straße. Der Pkw-Fahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem Kind. Der Junge wurde beim Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus ...

mehr