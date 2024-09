Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kind angegriffen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.09.2024), gegen 7:45 Uhr, schlug ein 65-Jähriger einem 10-jährigen Mädchen in der Gräfenaustraße mit einer Weinflasche in den Bauch. Das Mädchen erlitt dadurch Schmerzen und lief in die in der Nähe befindliche Schule. Der Mann schrie dann auf der Straße herum. Polizeikräfte konnten den Mann kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 65-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell