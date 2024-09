POL-PPRP: Schwerer Raub - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.09.2024 - 18.09.2024) brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in einem Park in der Orangeriestraße auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. ...

mehr